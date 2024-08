Barcelona, ​​entre les ciutats de costa més cares per llogar un habitatge a Espanya

A Barcelona, el metre quadrat ja costa 22,19 euros. Segueix a la capital catalana Sitges, que ja té el metre quadrat als 21,39 euros. El turisme condiciona aquests preus tot i que també ho fa l'oferta limitada de propietats en aquestes àrees. Això incrementa la competència entre els potencials llogaters, com ens diu la directora de l'estudi María Matos.

El preu mitjà a Espanya, disparat

El preu mitjà del metre quadrat a Espanya ha pujat fins als 12,65 euros segons aquest estudi. En aquesta diferència hi juga un paper molt important l’atractiu turístic, que crea una demanda constant i molt elevada, no només per a turistes, sinó també pels residents temporals.