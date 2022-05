Un Barcelona sin Busquets

Posiblemente sea Sergio Busquets el jugador más irreemplazable en el actual Barcelona, el único que no tiene sustituto natural y por tanto , me atrevería a decir que , casi, casi imprescindible. En la actual plantilla algunos,pueden pensar que el holandés Frenkie de Jong o el canterano Nico podrían ocupar esa demarcación pero creo que solo en caso de emergencias o de urgencias. Ni el centro campista holandés ni el medio gallego han demostrado encontrarse perfectamente ubicados en esa posición de volante central.

El equipo lo han resentido, ellos no han estado a gusto, y su rendimiento tampoco ha sido el esperado. En la actual plantilla se mire por donde se mire no hay ningún jugador que reúna las condiciones ideales para un puesto tan importante y tan específico como el de Busquets. Y tampoco parece que de momento en la cantera hay jugadores con la jerarquía suficiente como para pensar en una alternativa a corto plazo. Ni Álvaro Sanz ni de momento Jandro Orellana tienen la jerarquía suficiente como para un cargo de tanta responsabilidad.

Ha llegado el momento aunque ya quizás con cierto retraso de ir buscándole un sustituto de futuro a Busquets para un puesto que en el esquema del Barcelona es decisivo. No será nada fácil, no será nada barato y viendo los nombres que se barajan del resto de equipos la operación para buscar inmediatamente un reemplazo tendrá un coste que ahora mismo el Barcelona no puede asumir.

Por fortuna el Barcelona aún podrá contar con Busquets una temporada más y quién sabe si a lo mejor son dos pero desde luego no puede demorar más fortalecer ese puesto y tener cerca de Busquets a su futuro sustituto para que precisamente aprenda lo mucho que le pueden enseñar el centro campista vallesano por su oficio y experiencia durante tantos años en ese puesto y en este club.

Es una decisión de enorme trascendencia e importancia, de tal manera que el club no se puede equivocar, un error a la hora de elegir le podría penalizar durante varios años al equipo y el desarrollo del estilo de juego que quiere su actual entrenador Xavi Hernandez. Pero mirando todas las posiciones de la plantilla del Barcelona es la única que no está doblada y por tanto este verano debería ser objetivo prioritario buscarle competencia a Busquets de una vez por todas. Más vale tarde que nunca.