Es evidente que un club tan grande y con la universalidad que tiene el Barcelona no podía permitirse el lujo de no tener un altavoz audiovisual Que le permita llevar a todos los rincones del mundo, su imagen y fomentar también la expansión del barcelonismo. Fueron motivos económicos los que provocaron el cierre, pero incluso en ese caso aún perdiendo dinero, era tan necesario que el Barcelona no podía tardar mucho en ocupar ese vacío.

Es más, me resulta difícilmente comprensible que un producto como el Barcelona en la redes sociales y con el poder de la imagen no pueda ser rentabilizado considerablemente y ser incluso un elemento de ingreso mayor del propio club. El historial de imágenes que vemos y nos recreamos de cuando Messi era un niño y empezaba a jugar en el Barcelona, o cuando Piqué daba sus primeros pasos, Bojan Krkic, y en la actualidad, los Lamine Yamal Gavi, Pedri y Pau Curbarsi, es un filón espectacular y un producto extraordinario que valoraremos incluso más con el paso del tiempo. O los nuevos Yamal que están ahora empezando a forjar su historia y su carrera como barcelonistas importantes en el futuro.

La posibilidad de acercar a los aficionados todos y cada uno de los detalles con el sello del propio club debe ser innegociable y la cobertura de muchos momentos y situaciones de manera oficial que solo puede hacer el propio Barcelona. Debe competir de igual igual con otros clubes poderosísimos del mundo que llevan el sello de su club a todos los rincones de nuestro planeta. Hoy en día con el poder de la imagen no es entendible un gran club sin este escaparate y lo de ayer era tan fundamental y necesario como inmediato. Confiemos en que la gestión sea acertada y de paso la calidad del producto esté a la altura de las circunstancias y que no por temas económicos, Se rebaje precisamente el nivel artístico. Pronto volveremos a sentir esas ruedas de prensa, esos entrenamientos y esos partidos de los más pequeños que hacían compañia a muchos culés en todo el mundo.

Felicidades por el regreso del canal televisivo del Barcelona y larga vida.