El Barbastro, rival del Barça a la Copa

El Barça ja coneix el primer obstacle a la Copa del rei. El conjunt blaugrana, exempt de les dues primeres rondes per la seva participació a la Supercopa de l'Aràbia Saudita, s'enfrontarà al Barbastro als setzens de final de la competició del KO. Els aragonesos venen d'eliminar l'Espanyol a casa en l'anterior ronda (2-0).

De fet, el Barbastro ja va ser el rival de l'equip català la passada temporada, en què els homes dirigits per Xavi Hernández es van imposar per 2-3. Així les coses, l'eliminatòria entre el Barça i el Barbastro, de Segona RFEF, es disputarà en una hora encara per determinar entre el dissabte 4 i el diumenge 5 de gener.