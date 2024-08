Baltasar Montaño: "No tinc previst parar ni sé on viuré d'aquí a uns anys"

Baltasar Montaño es va especialitzar en periodisme econòmic i es va jubilar quan tenia 45 anys, una jubilació que va començar a planificar deu anys abans. Gràcies a això, ara fa cinc anys que viatja i descobreix racons d'arreu del planeta durant els dotze mesos de l'any. Durant els seus viatges, ha reflexionat que "no tenia temps de pensar sobre la meva vida. M'he adonat que hi ha veritats que tenia molt arrelades i que ara les tinc més relativitzades".



Els seus recorreguts no són només turístics. "Fas amics que no perds mai i també en fas de puntuals", reconeix. A més, destaca la importància d'endinsar-se en la cultura i la forma de viure de diverses zones del món. En aquest sentit, explica que "la música, el cinema, la gastronomia i l'esport són una font de creixement personal".



Preguntat pel país on li agradaria viure, de moment, no pensa en un lloc fix: "no tinc previst parar ni sé on viuré d'aquí a uns anys". Entre les opcions, Baltasar Montaño baralla Sidney, Argentina o Austràlia.