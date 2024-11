Badia del Vallès serà la primera ciutat europea lliure d'amiant

Badia del Vallès està preparant-se per afrontar el repte més gran que té a com a municipi: Eliminar l'amiant de la ciutat. Aquesta població del Vallès va ser construïda fa 50 anys i ho va ser amb molta presència d'aquest material de construcció que s'ha demostrat que és cancerígen. Per això, la ciutat afronta el que sens dubte és el seu gran repte: Que no quedi ni rastre d'amiant a la superfície a dos anys vista. L'Ajuntament ha engegat aquest projecte, que té un pressupost de 4.5 milions d'euros i que preveu que el 2026 es converteixi en la primera ciutat sense amiant a la superfície d'arreu d'Europa.

Ciutat pionera

A 'La Ciutat' hem parlat amb l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez, que ha recordat que "el juliol del 2025 farà 50 anys que la nostra ciutat va ser construida, i la construcció del polígon d'habitatges que es va fer despres del franquisme va fer que tots els edificis que es van construir a la ciutat tinguessin amiant, especialment les galeries, els baixants i les teulades". Per això, Martínez ha confirmat que aquest projecte de retirada d'amiant de la ciutat iniciaràn "a la primeravera del 2025. Portem molt temps treballant, amb associacions de veïns, fins i tot s'ha constituït una Comissió de l'amiant de la mà de l'Ajuntament. Fa uns anys el president Aragonès va concedir aquesta ajuda de 4.5 milions d'euros com a resultat d'un mapa de l'amiant que haviem treballat, un mapa que feia una fotografia de quin era l'estat de l'amiant a la ciutat. A partir d'aqui s'ha començat a treballar i fins avui, quan aquest projecte ja és una realitat".

De fet, no només el fet de retirar l'amiant de la superfície de la ciutat és una fita sino que Badia del Vallès es convertirà en la primera ciutat sense amiant a la superfície a Europa: "Serem pioners i estem sent referents. Volem transformar una ciutat que va néixer fa 50 anys, serem la primera ciutat d'Europa en retirar l'amiant de superficie, i això és un gran repte per una ciutat obrera, treballadora i reivindicativa". Estem convençuts que al llarg del 2025 podrem impulsar la primera fase, amb la retirada de l'amiant de 115 edificis, després seguirem amb la segona fase amb 38 edificis més en el qual l'extracció de l'amiant suposarà la reposició d'un producte, en aquest cas el de les teulades".

Rebaixar l'alarma

Pel que fa al procés d'aquest projecte, l'alcalde de Badia del Vallès confirma que "al llarg del 2025 podrem impulsar la primera fase, amb la retirada de l'amiant de 115 edificis, i després seguirem amb la segona fase amb 38 edificis més en el qual l'extracció de l'amiant suposarà la reposició d'un producte, en aquest cas el de les teulades". Un Josep Martinez que ha volgut rebaixar l'alarmisme vers l'amiant: "Hi ha moltes veus alarmistes, però cal ser prudent. Hem anat fent diagnòstics de quin era l'estat en el que es trobava l'amiant a la ciutat, i els diagnòstics ens han dit que no cal intervenir de manera immediata, pero sí que el deteriorament d'aquest material fa que sigui un risc per la salut. No volem alarmar la ciutadania i sí treballar de manera conjunta amb tots els tècnics. La idea és que l'empresa que estigui a Badia treballarà amb tots els criteris de seguretat i salut, i el que s'esta fent és estudiar com es farà, per exemple segellant les finestres dels habitatges. La ciutadania esta esperant que el material es retiri des de fa temps. No hi ha exposició directa pero sí que el deteriorament o el trencament d'aquestes fibres pot provocar problemes a la salut. És un repte molt important i estem fent molta pedagogia a la ciutadania perquè el material s'ha de retirar. Si volem que les mesures de prevenció siguin correctes també volem que la ciutadania es senti segura. Visitarem totes les comunitats de veins afectades per traslladar la confiança de les empreses i la complicitat de les entitats de veins, que s'impliquen en aquest projecte tant gran que ens converteixi en la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant", explica Martínez.

Com transformar una ciutat

Això sí, l'alcalde recorda que no és possible retirar absolutament tot l'amiant de qualsevol població perquè "no podem treure el que hi ha en zones no visibles com poden ser canonades. Hem de pensar que és un material molt utilitzat a Catalunya, és arreu, nosaltres el que serem és els pioners en treure l'amiant de superficie i que sera una realitat el 2026. Molts Ajuntaments s'estan posant en contacte amb nosaltres per saber com es farà. Estem a molts forums amb d'altres alcaldes que ens qüestionen com fer això. Sempre hem tingut bona relació amb les institucions i els hem explicat que és un repte necessari, sempre recordant que no s'ha d'alarmar la població". Amb tot això, l'alcalde reivindica que "Badia del Vallès serà una ciutat nova. Al cap i a la fi som ciutat metropolitana, molt ben connectada, que malauradament patim una imatge negativa, però també és veritat que tothom que ve queda enamorat. Ens estem transformant, tenim grans ciutats a tocar, la UAB a tocar, és una ciutat interessant i molt ben connectada que té potencial per acollir les necessitats habitacionals de tothom, com ja va ser-ho fa 50 anys, i seguim volent ser una ciutat d'acollida que doni resposta a les necessitats habitacionals, com ja vam fer, i a més sent una ciutat lliure d'amiant".