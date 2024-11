Augmenten els incidents i les agressions a funcionaris a les presons catalanes. En els primers vuit mesos d’aquest 2024, hi ha hagut una mitjana mensual de 36 incidents i prop de 50 treballadors agredits. En canvi, l’any passat i l’anterior la mitjana va ser d’una trentena d’incidents i uns 45 funcionaris agredits cada mes. Són les dades recollides en diverses respostes parlamentàries per escrit que ha fet el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.

Des dels sindicats de funcionaris lamenten aquest increment, alhora que denuncien que, des de fa prop d’un any, han desaparegut les reunions bimensuals en què el Departament els actualitzava les dades. "En aquelles reunions l'administració donava compte de tots els incidents que s'havien produït i del nombre de funcionaris agredits. Això des del desembre de 2023 s'ha deixat de fer i des del gener d'aquest any no tenim dades oficials", ha explicat el portaveu del CSIF, Alberto Gómez, en declaracions a Onda Cero. Ara, diu, només les poden aconseguir si fan una petició a través del portal de transparència.

"Treballem amb inseguretat"

Pel que fa a la situació dels treballadors, Gómez lamenta que hagin de fer la feina amb inseguretat i critica que l’administració no hagi trobat la manera de millorar la situació. "Anem a treballar amb la inseguretat de saber si tornarem a casa en les mateixes condicions en què hem sortit a primera hora del matí, però no anem amb por, perquè ens agrada la nostra feina. Malauradament, patim la violència per part d'un reduït nombre d'interns i les conseqüències d'una administració que de moment no ha endevinat la tecla per aturar aquesta xacra", ha afegit.

D’altra banda, recorda que, més enllà de les xifres, el 2024 passarà a la història com el pitjor any a les presons catalanes per l’assassinat de la Núria, la cuinera que va morir a mans d’un intern el passat mes de març.