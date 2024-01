Arrenca a Catalunya un macroprojecte per estudiar les causes de les malalties entre la població

Aquesta setmana arrenca a Catalunya el macroestudi Cohort IMPaCT d’àmbit estatal que estudiarà per què emmalalteix la població. S’iniciarà al Camp de Tarragona i comptarà amb una mostra de 24.000 persones.

L’objectiu és comprendre millor l'origen de les principals malalties i ajudar així a prevenir-les i tractar-les, aplicant tècniques de medicina personalitzada i de precisió. Durant els propers vint anys es farà un exhaustiu estudi de salut en una mostra representativa de la població. A Catalunya, aquesta mostra inclourà 24.000 persones i al conjunt de l'Estat, 200.000.

Diverses zones del Camp de Tarragona

La primera zona del territori on es farà serà al Baix Francolí, al Camp de Tarragona. Concretament, a les poblacions dels Pallaresos, Constantí, el Morell, Vilallonga del Camp, el Rourell, la Secuita, Perafort, la Pobla de Mafumet i els Garidells, així com al barri de Sant Ramon i Sant Salvador de Tarragona. Actualment, s'estan seleccionant aleatòriament les 4.000 persones d'aquesta àrea que hi participaran. Els impulsors del projecte han remarcat que no es tracta d'una cohort de voluntaris sinó que se seleccionaran les persones per tal que siguin representatives.

Gran mostra de població

Segons ha explicat la investigadora IDIAPJGol i coordinadora IMPaCT Catalunya, Marina Esquerrà, la mostra es fa a un ampli rang de persones, amb edats compreses entre els 16 i 79 anys. Totes elles respondran primer qüestionaris i després participaran en exploracions físiques i proves fisiològiques, així com en anàlisi de biomarcadors. Aquestes proves es duran a terme al mateix centre d'atenció primària (CAP), des d'on es coordina la investigació. Esquerrà ha fet una crida a la població més jove perquè hi participi, ja que els interessa fer un seguiment de la seva salut durant els vint anys que s'allargarà el macroestudi. Així mateix, ha dit que la voluntat és repetir les proves cada cinc anys.