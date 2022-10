Los árbitros y el VAR

Es incomprensible que llamar al árbitro para analizar el posible penalti de Eric Garcia cuando había un fuera de juego previo de Lautaro Martínez que invalidaba por tanto la polémica ha jugado dentro del área del Barcelona y que rompe con todos los protocolos del mundo del fútbol y del VAR. Nadie explicó por qué se llamó al árbitro a revisar la jugada y qué es lo que se analizó en esa revisión. Nos quedamos con las ganas de saber por qué se cometió ese irregularidad y cuáles son las normas que se rigen para llamar a los árbitros o no a ver las jugadas polémicas. Otro tanto ocurrió pero a la inversa en la jugada más polémica del partido el penalti no señalado por las manos del defensa del inter Dumfries Que impidió el remate de cabeza de Ansu Fati. Las imágenes son meridianamente claras y con la tecnología que tiene la UEFA tiene que ser aún más claro si cabe y verse con rotundidad que el defensa no toca el balón con la cabeza le va directamente a la mano e impide el remate del delantero.

Dicen que el árbitro pensó que la mano era de Ansu Fati, pero ni por esas, ¿ por qué no fue a ver la jugada al monitor repetida tranquilamente pues era una jugada muy decisiva para el desenlace del partido y posiblemente de la clasificación de la liguilla ?

El Barcelona tiene motivos suficientes para sentirse agraviado y sobre todo la impotencia de desconocer qué criterios se siguen y porque unas veces sí y otras veces no.

Pues en este partido creo que en especial se cumplieron numerosos errores.

Xavi viene abogando por qué los árbitros Hablen después de los partidos y puedan explicar esos decisiones polémicas o que cuando menos generan tantas dudas pero está predicando en el desierto.

Nos interesa informar, explicar y clarificar las cosas de tal forma que alguno piensa que con la llegada del VAR tampoco se han solucionado los problemas de los arbitrajes sino que se han agravado por qué el desconocimiento y la incomprensión es aún mayor.

De lo que estamos seguros es de que el Barcelona salió gravemente perjudicado del choque de Italia y muy condicionado para seguir adelante en la competición. Los errores fueron graves y graves muy graves pueden ser sus consecuencias.