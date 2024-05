Aplazar el alirón blanco

Si ya de por sí tenían juego la lucha por la segunda plaza, que es un objetivo importantísimo para el club antes de la finalización de la temporada, por aquello de jugar la supercopa de Arabia y los ingresos que genera, le ha dado un morbo añadido el hecho de que el Real Madrid podría cantar el lirón si el Barcelona es incapaz de ganar en el campo del equipo Gironi. Todos tenemos claro que con lo que queda por disputar, apenas cinco jornadas del campeonato, 15 puntos, y la diferencia existente Entre el líder y el Barcelona, es cuestión de tiempo, posiblemente poco tiempo, que los blancos canten el alirón y se adjudiquen el trofeo de la regularidad. Tras la victoria en el clásico con el gol postrero de Bellingham, ya solo es cuestión de tiempo y falta por ver en qué momento lo celebrará el Real Madrid. Los madridistas están ahora casi más pendientes del partido de vuelta frente al Bayern de Múnich de la semana que viene que no del choque liguero frente al Cádiz aunque han demostrado que con inercia ganan prácticamente muchos de los partidos no digo que casi sin querer, pero con la ley del mínimo esfuerzo. Este Real Madrid tiene más de siete vidas, no juega bien, pero sobrevive como ocurriera en el Allianz Arena de Múnich. Si los blancos ganan el sábado en el Bernabeu cómo sería de lógica el escenario se le pone al Barcelona aún más complicado. No solo no puede fallar por sus intereses propios de sumar puntos y apartar al Girona de la segunda plaza, acabar la temporada con buenas sensaciones y tratar de ilusionar a la gente para la próxima temporada, para que muchos de los jugadores también demuestren sus mejores versiones, aunque sea algo tarde, y que tienen actitud para mantenerse en el equipo catalán la temporada que viene, y como ha añadido evitar el sonrojo de que de ser incapaces de conseguir la victoria Dos horas después del choque del Real Madrid. Los blancos puedan recibir un golpe de euforia y de moral y festejar el título en vísperas del choque, de semifinales de liga de campeones y aparcando. Definitivamente ya la liga. Aunque solo sea por orgullo, por dignidad y por dar una satisfacción a sus aficionados, el sábado en Montilivi no deben fallar. Eso pasa por no haber hecho los deberes antes.