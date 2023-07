Antonio Nieto – Rodriguez: “Podemos ganar o fracasar al crear un proyecto, pero siempre aprendemos”

En la vida, cada día, surgen proyectos. Hay veces que son productos empresariales de personas que quieren emprender, pero muchas veces son proyectos que buscan cómo enfocar nuestras vidas y el camino queremos seguir.

Antonio Nieto – Rodriguez, reconocido por Thinkers50 con el prestigioso premio "Ideas into Practice" y que ocupa el puesto número 4 en la lista de los 30 principales de los gurús mundiales, ha estudiado las claves para detectar no solo la perfección de los proyectos, sino cómo evitar errores, algo muy importante.

Según Antonio Nieto – Rodriguez, “la vida es consecuencia de muchos proyectos” y por ese motivo “podemos tener una vida con mucho éxito, si conseguimos que nuestras ideas salgan adelante o, por el contrario, una vida peor si no lo conseguimos”.

Para antes de lanzar algo nuevo.

Lo cierto es que a las personas nos gusta lanzar proyectos. Es, sin duda, una motivación en momentos, por ejemplo, en que alguien esté desanimado. Pero enseguida nos bloqueamos, vemos la parte negativa y los abandonamos.

Por eso, antes de emprender esta aventura, Antonio Nieto – Rodriguez, explica que hay que tener en cuenta diferentes factores: “el dinero es importante, pero aún lo es más el tiempo que le dedicaremos”, es decir, “antes de lanzarse, las personas deben asegurarse de que paran de hacer otras cosas para ganar más tiempo”. Y no solo eso, también es clave “aprender a gestionar nuestro cerebro porque si no nos bloqueamos, no llevamos a cabo las ideas que nos van surgiendo”.

El líder en gestión de proyectos siempre dice que “un pensamiento debe tener un propósito, a nivel social o empresarial” y “un propósito es mucho más que un objetivo, es algo que toca el corazón, es la pasión, lo que nos gusta”. Eso nos permitirá evitar caer en distracciones insignificantes.

Otra clave, según Antonio Nieto – Rodriguez es “comprometerte con los amigos o la familia, ya que, si alguien lo anuncia, se ve más forzado, aunque no quiere decir que lo consiga”.

A pesar de todo, siempre vamos a ganar

Hay una cuestión importantísima a la hora de hablar de proyectos y es que “está comprobado que si fracasas, es una lección de vida”. Antonio Nieto – Rodriguez recuerda que “las personas ven el fracaso como un fallo, pero deben cambiar la mentalidad; hay que mirar lo que se ha aprendido y ver los fracasos como oportunidades”.

Es cierto que muchos hemos crecido con el “qué dirán” y eso provoca miedo, “pero un día te das cuenta de que da igual lo que piensen los demás, mientras estemos contentos y tengamos el apoyo de las personas que nos aprecian y nos valoran”. También hay que empezar a decir a las personas “en que han fallado porque si solo explicas las cosas buenas no desarrollarán ningún instinto ni riesgo”.

Además, hay otro aspecto destacado a la hora de liderar un proyecto y es saber parar a tiempo. “La gente con mucho éxito ha sabido frenar cuando veían que no iban por buen camino y han cambiado sus ideas”. Antonio Nieto – Rodriguez asegura que “se aprende después de haber fracasado muchísimas veces”.