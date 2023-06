Ansu en el Barcelona

Es muy loable que el futbolista quiera por encima de todas las cosas seguir en el Barcelona y triunfar en el club de su vida.

Aún a sabiendas de que el Entrenador no ha sido su principal baluarte ni apostado fuertemente por él.

Sabe que lo va a tener muy complicado para cambiarle la opinión y para tener más minutos de los que ha tenido en la presente temporada, y sin embargo, se aferra a la ilusión de seguir vistiendo de Azulgrana. Eso dice mucho de Ansu Fati.

Los demás tienen sus intereses. Evidentemente, la junta directiva porque está necesitada de cuadrar las cuentas, de conseguir plusvalías importantes e ingresos millonarios para restructurar la plantilla. Inscribir a algunos jugadores. Ansu es de los futbolistas nque tiene más mercado y porque se podría sacar un traspaso más que interesante que compensará las cifras económicas de este ejercicio y permitiera, incluso algunos retoques en la plantilla, al margen de poder inscribir a los futbolistas renovados como Balde, Araujo, Gavi o Marcos Alonso. El Entrenador no ha engañado a nadie y le ven los entrenamientos el nivel que ofrece el delantero y que no acaba de satisfacerle, prueba de ello es que habido momentos en que era la última alternativa en ataque para entrar al rectángulo, dejó por detrás de Ferran Torres y por supuesto de los titulares Lewandowski , Dembele o Raphinha . Menos entendible, o quizás más entendible, es la postura de su representante, que debería velar por sus intereses por encima de todo y respetar su voluntad y no forzar como lo ha hecho para intentar ganar a tres bandas en la operación con el equipo inglés del que es también propietario.

Jorge Mendes aquí ganaría como representante de Ansu vendiéndole al Wolverhampton, como representante de Rubén Neves yendo al Barcelona y como propietario del equipo inglés en la parte proporcional que se pueda llevar.

Vamos un negocio redondo y muy poco ético.

Habrá que ver cómo se soluciona el tema, pero además, al Barcelona le apremia y necesita urgentemente una solución al caso. Incluso antes del 30 de junio.

Y eso que las prisas nunca son buenas consejeras. Es evidente que te llegar una oferta suculenta económicamente y rentable para el club, la directiva no vacilaría y trataría de convencer a Ansu de que se marche, pero es más factible que sea el entrenador quien convenza al futbolista de que es mejor cambiar de aires y que posiblemente, manteniéndose en el Barcelona no tenga todas las oportunidades que a él le gustaría. Ansu está en una edad muy delicada, en un momento con 20 años en el que no puede permitirse el lujo de seguir sin jugar los minutos suficientes para progresar, teniendo en cuenta que ya perdido un año y medio largo por las ingratas lesiones que sufrió. Es un verano clave, un mercado clave, y habrá que ver si se respeta la decisión del futbolista y se antepone el tema deportivo al económico.