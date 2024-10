Ansietat, la pandèmia del SXXI

L’ansietat és excés de futur, és a dir, preocupar-nos per problemes que pensem que tindrem en un futur sense tenir la certesa de que els tindrem. La persona amb ansietat creu que li passarà alguna cosa dolenta en breu i que no tindrà eines per posar-hi remei. Amb tot, el 90% de les coses que pensem mai passaran. L’ansietat és la relació que tenim nosaltres amb la incertesa.

L’ansietat es manifesta, fins i tot a nivell físic, amb un malestar que va des de sudoració, acceleració del ritme cardíac o taquicàrdia. Aquests símptomes es presenten davant un perill real o imaginari.

Eines

L’ansietat pot ser una senyal de que alguna cosa ens passa. Per això és important analitzar perquè tenim aquests pensaments ansiosos, què està passant al nostre voltant.

Una altra eina per fer front a l’ansietat és criticar aquests pensaments negatius i no donar-los per certs sinó com una senyal d’una altra cosa.