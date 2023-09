ANC pide no apoyar la investidura de Sánchez si no es para conseguir la independencia

Este 11 de septiembre Cataluña celebra una Diada marcada por las negociaciones entre las formaciones independentistas y el PSOE, al que le exigen la amnistía y un referéndum, para facilitar la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La jornada ha comenzado a las 9.00 horas de la mañana con las ofrendas florales de instituciones, partidos, sindicatos y entidades al monumento a Rafael Casanova. Tras esta tradicional ofrenda floral, desde la Asamblea Nacional Catalana (ANC) han solicitado que no invistan a ningún presidente del Gobierno si no es para conseguir la independencia de la comunidad autónoma.

No nos podemos dejar engañar

Así lo ha reclamado la presidenta de ANC, Dolors Feliu, a ERC y JxCat. "No nos podemos dejar engañar y no puede haber ninguna negociación que no tenga claro que es por la independencia de Cataluña", ha declarado.

Asimismo, Feliu ha insistido en que no tienen "miedo al bloqueo". Además, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que salgan "a las calles" a manifestarse ya que, considera, que "es el momento".

La amnistía no es una opción, sino una necesidad

Por otro lado, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, también ha hecho su petición a los partidos políticos independentistas para que estén "a la altura del momento". Según ha apuntado, "la amnistía no es una opción, sino una necesidad".

El líder de Òmnium ha destacado que la amnistía "no es ningún punto final" sino "el principio de la resolución del conflicto" y "una autoenmienda del Estado".

Sanchez asegura que Cataluña ha iniciado el camino de la convivencia

Con un tuit en catalán y en español, el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha felicitado la Diada. Además, ha aprovechado para comentar que "Cataluña ha iniciado un nuevo camino de progreso, entendimiento y convivencia" y ha añadido que "es el momento de mirar al futuro y seguir avanzando".

Por su parte, el primer secretario del PSC y líder de la oposición en el Parlamento catalán, Salvador Illa, ha apostado porque esta Diada sirva para que Cataluña "afirme su voluntad de ser y convivir, ha de reconocer su pluralidad y mirar hacia adelante para ganar un futuro lleno de oportunidades".

Feijóo muestra su preocupación por las negociaciones de Sánchez

El líder de la oposición y candidato popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, también ha felicitado la jornada, recordando que Cataluña es "una tierra que siempre ha contribuido a enriquecer nuestro país". "Es el día de la convivencia, el respeto y la igualdad en una Cataluña próspera", concluye.

Además, durante su intervención en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, Feijóo también ha hecho mención a las negociaciones de Sánchez con los independentistas y las compara con las reuniones que está llevando a cabo él. Feijóo se ha mostrado muy preocupado por las presiones que está recibiendo el socialista y a las que teme que esté dispuesto a ceder a cambio de su investidura.