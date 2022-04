Analitzem la figura de "Marisol"

L'escriptor Víctor Ruiz Novel ens fa reflexionar sobre Pepa Flores, més coneguda com Marisol.

Ens parla dels seus inicis, de com va ser descoberta, de com la seva família no es va poder oposar a que marxés de casa molt jove per emprendre un camí d'èxit.

Les polèmiques parelles de la seva vida. Amors que la van condicionar i que van ser determinants en els seus treballs i carrera professional.

Els homenatges que ha rebut, el perquè va decidir apartar-se del món públic i retirar-se.

La seva carrera de cantant i actriu de joveneta i també de gran. Quantes Marisols hi ha? Quants cops es va reinventar? Quins casos més coneixem on el personatge públic i el privat estigui tan clarament diferenciat?

Sabem cuidar prou els nostres mites?

En Victor Ruiz ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló