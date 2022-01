LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Amb l’Àlex Soto avui parlem de: Música en ‘Streaming’.

Si recordeu, hem estat parlant aquests dies de com vem passar del LP al CD, les aventatges que tenia de com van evolucionar per un cantó cap als CD ROM per guardad dades, però també dels perills que això comportava. I avui, ens ha portat la manera més actual d’escoltar música... I pràcticament de fer gairebé tot: l’Streaming.