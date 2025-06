Amaneix la teva vida!

Qui més qui menys coneix una bona recepta per fer l’amanida perfecte, però i per amanir-la bé? I és que com diu la Zaraida Fernández, un bon amaniment és la clau.

Què necessitem?

¼ part de Salsa tahina/ crema de sèsam

¼ part d’oli

Suc de mitja llimona

Mostassa

Sal

Aigua freda

All

Pas a pas

Només hem d’agafar tots aquests ingredients i barrejar-los, ja sigui amb una batedora o directament en un pot de vidre.

Amb aquesta salsa podem fer l’amanida que més ens agradi, amb cigrons, pastanaga, tomàquet, brots o ceba. Aquest amaniment ens aguanta fins a una setmana a la nevera i és perfecte pels tuppers per a la oficina!