Alicia en el país de los móviles

El debate sobre la edad en la que los niños deberían tener su primer teléfono móvil está a la orden del día. Algunos creen que los 12 años, cuando empiezan la ESO, es un buen momento, mientras que otros cree que la edad ideal es a los 16. Sobre estas cuestiones hemos debatido hoy en la sección de tecnología de La Ciutat con Vicenç Huguet y Marta Buchaca, autora de la obra "Alícia al país dels mòbils" que se podrá ver desde el 18 de febrero hasta el 10 de marzo en el Teatro Borrás de Barcelona

Alicia pierde el móvil

La historia empieza, como en el cuento de Lewis Carroll, con un robo. Concretamente, con el robo del teléfono móvil de Alicia. La protagonista sale corriendo tras el ladrón y en su camino se encuentra con un conjunto de personajes que la harán reflexionar, junto con los espectadores, sobre la necesidad de tener esta tecnología.

Precisamente este es uno de los objetivos de esta obra, que las familias analicen y debatan sobre la necesidad de tener un móvil en la mano y sobre todo lo que se están perdiendo en su día a día.

Mal ejemplo

Para Marta Buchaca queda claro que los niños no deberían de tener de tener acceso a las pantallas hasta una edad adecuada pero cree que el problema no reside en los más pequeños sino en los padres, que no somos el mejor ejemplo para nuestros hijos. Por ese motivo, invita a las familias a disfrutar de "Alícia al país dels mòbils", una obra divertida que hará reflexionar sobre un tema importante y que puede marcar el crecimiento de los menores.

Cada domingo del 18 de febrero al 10 de marzo, podéis disfrutar de esta obra en el Teatro Romea.