Aigües de Barcelona i el seu camí cap a la neutralitat climàtica del cicle integral de l’aigua

Un any més, el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic alerta la comunitat mundial sobre els efectes negatius causats per l’activitat humana sobre el planeta, especialment en les darreres dècades. En aquest sentit, l’increment de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle produïts en l’era industrial és a l’arrel de l’escalfament global que ha desregulat profundament l’equilibri climàtic mundial amb efectes palpables. En són exemples l’increment de les temperatures mitjanes, l’augment del nivell del mar, el desgel dels pols o l’augment d’esdeveniments climàtics extrems, com ara els incendis, les inundacions i les sequeres.

Precisament, arreu del planeta els episodis de sequera s’han incrementat un 29% des de l’any 2000. Catalunya n’ha estat particularment afectada, amb cinc períodes de sequera en els darrers 20 anys, dos dels quals especialment severs (2007-2008 i el present de 2021-2024). De fet, segons les estimacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el canvi climàtic causarà una reducció del 22% en la disponibilitat de recursos hídrics al litoral català el 2050.

Caminant cap a la neutralitat climàtica

Fidel al seu compromís amb el planeta i el medi ambient, Aigües de Barcelona afronta el repte de combatre l’emergència climàtica amb un full de ruta per assolir la descarbonització de les seves activitats i arribar a l’objectiu de la neutralitat climàtica l’any 2050.

Així ho avala el fet d’haver esdevingut la primera empresa del cicle integral de l’aigua del món amb els objectius de zero emissions netes (Net-Zero) aprovats per la Science Based Target initiative (SBTi), una iniciativa d’acció climàtica fruit de la col·laboració entre organitzacions de protecció del medi ambient i el Pacte Mundial de les Nacions Unides. Un reconeixement que a l’Estat espanyol només tenen 29 empreses de tots els sectors i que, en el cas d’Aigües de Barcelona, s’afegeix al de la certificació de la fita d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a curt termini (Near-Term).

L’aval de l’SBTi verifica els objectius a llarg termini (2050) d’Aigües de Barcelona per arribar a les zero emissions netes així com la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a curt termini (2030), en línia amb la limitació de l’escalfament global a 1,5 graus per sobre dels nivells preindustrials del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC).

A la vegada, l’any 2023, la companyia va evitar al territori més de 15.000 t CO2 eq. Així, l’activitat de la companyia va contribuir a la descarbonització de tercers, gràcies a la injecció d’electricitat renovable a la xarxa o al reciclatge i valorització de residus generats, com per exemple, la valorització de fangs de depuradora en agricultura.

De fangs residuals a combustibles, adobs i energia

La companyia està dissenyant un full de ruta per transformar la gestió dels llots generats a les plantes de tractament d’aigües residuals (EDARs), amb l’objectiu de minimitzar les emissions generades en els processos de tractament. El full de ruta inclou l’anàlisi de solucions innovadores, com ara la piròlisi i la gasificació, que permeten produir biocombustibles i bioproductes valoritzats. Aquests tipus de tractaments, a més de reduir significativament el volum de fang a gestionar, permeten valoritzar-lo en forma de combustible, i fins i tot obtenir productes com ara el biochar, amb una alta capacitat de captació de carboni i de millora de les propietats del sòl agrícola.

Simultàniament, Aigües de Barcelona està construint un sistema de digestió anaeròbica a l’estació depuradora d’aigües residuals de Montcada i Reixac per tal de valoritzar els fangs que es generen en el procés de depuració de l’aigua. S’hi produiran fins a 3,2 milions de metres cúbics de biogàs, el que permetrà disminuir considerablement el volum de fangs residuals a gestionar, i a més, recuperar-ne l’energia útil.

El nou sistema de cogeneració dotarà l’estació de depuració de Montcada i Reixac d’una autosuficiència energètica de prop del 60%, gràcies a una font local, estable i sostenible d’energia. S’estima que la digestió anaeròbica dels fangs i la cogeneració evitaran l’emissió d’un total de 7.600 tones de CO2 a l’atmosfera.

[[H3:Aigua regenerada, una font d’aigua circular]]

Amb l’objectiu estratègic de garantir l’abastament d’aigua al territori metropolità, Aigües de Barcelona treballa per transformar el model de gestió del cicle integral d’aquest recurs clau ampliant-ne les fonts d’aprovisionament i per seguir fomentant l’ús responsable de l’aigua.

La companyia porta temps impulsant l’aigua regenerada com a solució sostenible i circular per afrontar la situació d’escassetat hídrica estructural. Només l’any 2023, Aigües de Barcelona va regenerar fins a 57,9 hectòmetres cúbics d’aigua destinats al medi ambient i com a recurs per a la producció d’aigua potable, l’agricultura, la indústria i les ciutats, amb una petjada de carboni que és la meitat respecte de l’aigua dessalinitzada i un impacte energètic tres vegades inferior. Fa mesos que la companyia fa arribar un cabal de 1.500 litres/segon d’aigua regenerada des de l’Estació Regeneradora d’Aigua del Baix Llobregat aigües amunt del riu Llobregat com a recurs d’aigua prepotable. Tot aquest volum es capta posteriorment a la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí i torna a entrar en el procés de tractament i potabilització de l’aigua abans de subministrar-la a les nostres llars amb total garantia.

L'aigua regenerada és una solució sostenible i circular per afrontar l'escassetat hídrica | Aigües de Barcelona

En paral·lel, la companyia es posiciona també a favor d’aprofundir la col·laboració publicoprivada i el diàleg per tal d’implementar solucions que ajudin a garantir el present i futur de l’aigua a l’entorn metropolità. Amb aquest compromís, Aigües de Barcelona està finalitzant el pla director metropolità d’aigua regenerada, per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en col·laboració amb més de 160 agents externs. A més, està executant un pla d’inversions coordinat amb l’administració per aprofitar tots els recursos hídrics disponibles, reforçar noves fonts de recurs, com l’aigua regenerada, i augmentar la resiliència de les infraestructures del cicle integral de l’aigua.

Així doncs, en matèria hídrica, la companyia aposta fermament per fomentar l’ús responsable de l’aigua, la realització de les inversions necessàries per aprofitar l’ús dels recursos naturals i, amb tota la determinació, el desplegament i la integració completa de l’aigua regenerada com a nou recurs local i sostenible.