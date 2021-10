Afectarà la pujada de la llum a l'enllumenat de Nadal? (Humor)

Aquesta setmana volíem parlar de com afecta la pujada del consum energètic en moltes activitats, i per això ens preguntem si, la festa de la llum, com és l'enllumenat nadalenc tan tradicional i estimat, es podrà pagar.

Proposem solucions per tal de fer més portable la factura del pobles i ciutats que tinguin llums. Un pot ser el de ficar sensors de detecció de moviment, d'aquesta manera tan sols estarien encesos si hi ha gent pel carrer.

Altres propostes passen per ficar bicicletes estàtiques que en generi electricitat necessària pel seu funcionament.

En parlem tot fent humor avui al nits de ràdio amb David Cervelló