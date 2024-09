Adamo porta la fibra òptica a Tossa de Mar

Tot i que ens trobem en ple S.XXI, encara hi ha localitats o pobles que no gaudeixen d’una bona connexió a internet. No totes les companyies estan disposades a arribar a aquests indrets; Adamo, sí. Adamo és una companyia multicanal, amb seu a Barcelona, ​​que ofereix als usuaris telefonia fixa i mòbil, Internet d'alta velocitat i televisió a la carta com a proveïdora i comercialitzadora de fibra òptica. Amb el focus en àrees rurals, en segones residències i urbanitzacions, en noves zones urbanes i, en definitiva, en poblacions i llocs on altres operadors no arriben.

L’objectiu d’Adamo és que cap persona es quedi sense fibra òptica visqui on visqui, cosa que aconsegueixen gràcies a una xarxa pròpia que connecta 2.300 municipis a Espanya.

El que sembla evident per uns, per d’altres suposa la diferència entre poder seguir vivint on ho ha fet tota la vida o haver de traslladar-se a la ciutat.

ADAMO MARCA LA DIFERÈNCIA A TOSSA DE MAR

Fins l’arribada d’Adamo, Tossa de Mar no estava connectada com es mereixia. Conscients de la demanda existent per part dels veïns, Adamo ha instal·lat fibra òptica d’1 Gb per a 6.500 famílies. Això suposa que Tossa de Mar és un dels municipis de Girona en els que Adamo té més presència. Tot plegat, en només dos anys.

Adamo ha pensat en els veïns de tota la vida de Tossa de Mar, però també en els que s’hi han instal·lat per teletreballar, per a les segones residències o pels milers de turistes que passen pel poble cada any. Des de la pandèmia, moltes persones han decidit aprofitar el teletreball per traslladar-se a zones més tranquil·les com Tossa de Mar, cosa que sense una bona fibra òptica és impensable. També és important pensar en els turistes que tot i que volen platja i descans, demanden una bona velocitat a internet per mantenir-se connectats i informats.

Tot plegat pel que fa a Tossa de Mar, però sense deixar de banda que a Girona, Adamo ja ha posat fibra òptica a prop de 147.000 llars de 137 municipis.

ADAMO, PRESENT ARREU DE CATALUNYA

La tasca que Adamo ha fet a Tossa de Mar és importantíssima, però també està present a altres punts de Catalunya. De fet, 785.000 famílies catalanes ja gaudeixen de la xarxa de fibra òptica de la companyia.

Com diem, l’objectiu d’Adamo és que ningú es quedi enrere en el procés de digitalització, per això volen arribar a poblacions amb pocs habitants i evitar, d’aquesta manera, un problema tant preocupant com és la despoblació.

Com a exemple, a Planoles 300 veïns van estrenar internet ultraràpid l’any passat, 185 a Tosses, 56 a Bruguera i 37 a Ventolà.

Amb tot, el repte més gran amb el que s’ha trobat la companyia fins ara és el Pirineu català, on no ha estat senzill fer arribar la fibra òptica per l’altura de la zona. Tot i així, prop de 30.000 llars del Pirineu gaudeixen d’aquest servei des del 2018.

En definitiva, avui en dia, no tenir una bona connexió a internet és quedar-se enrere.