Ada Colau deja Twitter porque le aleja de la "buena política" y para "que el amor gane al odio"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado este pasado domingo que dejará Twitter tras un mes inactiva, aunque sí mantendrá otras redes sociales como Facebook, Instagram o Telegram, que considera "menos polarizadas y menos aceleradas". La política ha justificado su ausencia asegurando que esta red social le aleja de "hacer buena política" y obliga a entrar en "confrontaciones estériles".

Colau anunció el pasado 3 de marzo, con motivo de su cumpleaños, que se tomaría un tiempo alejada de Twitter como "regalo". La alcaldesa de Barcelona ha decidido finalmente que ese tiempo será indefinido, alegando que "ocupa mucho tiempo y energía" y apuesta por cumplir sus objetivos fuera de la red social: "hacer buena política", "ser mejor alcaldesa" y "cada vez mejor persona".

En el comunicado en el que ha hecho pública su ausencia, Colau ha opinado que Twitter ha dejado de ser un espacio de "diálogo y debate". “En los últimos años la red se ha llenado de perfiles falsos y anónimos que intoxican e incitan al odio", ha explicado, asegurando que la red social "sobrerrepresenta las polémicas y los discursos de odio, y te acaba casi convenciendo de que la humanidad es mala, desconfiada y egoísta".

La política ha admitido que es "mejor persona fuera de Twitter" y opina que "en estos momentos, con una crisis sanitaria y económica sin precedentes, hay que alejarse lo máximo posible del ruido y la confrontación estéril".

"A la política le sobra ruido, testosterona y proclamas de tuit fácil"

Colau ha insistido en que "a la política le sobra ruido, testosterona y proclamas de tuit fácil, y necesita más empatía, complejidad, escucha, pedagogía y matices". Además, considera que, después de unas semanas fuera de Twitter, "no solo no me he perdido nada: tengo más confianza en la humanidad, veo más lo que nos une que lo que nos separa, y he dedicado más tiempo a leer, pensar y escudar directamente a la gente, no a través de un tuit, sino hablando”.

La catalana ha concluido diciendo que Twitter le aleja de los objetivos de "hacer buena política", "ser mejor alcaldesa" y también mejor persona, y que por ello ha tomado esta decisión. "Sin dramas ni victimismo, como una decisión muy racional. Para que el amor gane al odio, arrivederci Twitter”.