Ada Colau abandona la política reivindicant el seu llegat

L’exalcaldessa Ada Colau s’ha acomiadat de l’Ajuntament en el que ha estat el seu últim ple ordinari com a cap de files de Barcelona en Comú. En el seu últim discurs, l’exalcaldessa ha assegurat que el llegat deixat no és seu sinó de tota la ciutat, i també ha afegit que el que més l'ha decebut d’aquesta ciutat són les"elits, provincianes i mediocres". Colau, però, ha tingut també temps per agrair la feina feta pel seu partit i equip.

Gairebé una dècada de polítiques municipals

Després de 9 anys i 4 mesos des de la seva arribada, Colau oficialitza avui el seu relleu a la que fins ara ha estat número dos dels comuns a la capital catalana, Janet Sanz. Ada Colau porta gairebé 10 anys a l’Ajuntament de Barcelona. Va arribar contra tot pronòstic a l’alcaldia l’any 2015 amb les sigles Guanyem Barcelona, quan es va presentar com una alternativa i s’abanderava com a icona antidesnonaments. D’aquesta manera, va convertir-se en la primera alcaldessa de la capital catalana.

Dues legislatures al capdavant del govern municipal, totes dues de la mà del PSC i en la segona amb els vots de Manuel Valls... un fet que va comportar polèmica. Però no ha estat l’única, i és que polèmica podria ser una paraula que defineixi els anys de Colau al consistori. Començant per les superilles i la lluita contra la massificació turística, continuant pel pacte amb PSC i el PP per fer Collboni alcalde, i acabant amb la Copa Amèrica de Vela. Avui Colau diu adeu, però ni ella ni el partit descarten que es torni a presentar com a candidata a les eleccions del 2027.

Un final amb elogis i crítiques

Un comiat en el qual també han participat els seus rivals polítics. Alguns han tingut bones paraules per l’excalcaldesa, però no ha estat així en tots els casos.

En el final d’aquest ple, l’alcalde Jaume Collboni li ha donat una rèplica de la vara d’alcalde a Colau, després de proposar que l’Ajuntament li concedeixi la Medalla d’Or de la ciutat. A més, Collboni també ha volgut destacar la seva carrera política a la ciutat. Des d'Esquerra, i també el PSC, han reconegut el seu recorregut i tasca com a alcaldessa tot i les discrepàncies.

Però no tot han estat paraules amables. Des de Junts, el portaveu Jordi Martí Galbis, amb un to àcid, li ha retret que “s’ha referit als lobbies, però hi va haver un alt representant d’aquestes elits que la va dur a l’alcaldia”. Galbis també s’ha mostrat crític pel tracte cap a l’exalcalde, Xavier Trias. El portaveu de Junts ha assegurat que esperaven una disculpa per part de Colau pel tracte a Trias. Una disculpa que no ha arribat.

També crítics s’han mostrat des del PP i VOX, que han celebrat la retirada de la política de Colau. Des del PP, Daniel Sirera ha assegurat que “el millor que ha decidit en els darrers nou anys és fer el que fa avui, marxar” i Gonzalo de Oro (Vox) ha reblat que “se’n va la pitjor alcaldessa de la història” i li ha etzibat: “Espero que no torni a Barcelona ni de vacances”