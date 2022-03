En els tres capítols que té aquesta docusèrie, l'espectador no només reviurà els tràgics atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils, sinó que entrarà en un estat en el que per primera vegada i amb la calma d'un treball pausat i documentat, serà capaç d'esbrinar per què va passar, què va passar i què suposa patir un atemptat tan terrible com aquell.