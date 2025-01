8 de cada 10 llocs de feina estaran afectats per la Intel·ligència Artificial

L’informe anual de salaris elaborat per l’escola de negocis Eada i la consultora Icsa quantifica que, de mitjana, els salaris al conjunt de l’economia espanyola van pujar durant l’any passat exactament al mateix ritme que la inflació, un 2,8 per cent. Els directius, que òbviament cobren més, han tingut una lleugera millora del 0,57 per cent. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat el David Suárez, soci director de l’àrea d’estudis d’ICSA Grupo, i ens ha explicat que "aquesta pujada dels salaris no es nota a la microeconomia" "Si que es veritat que els empleats han aconseguit mantenir aquesta inflació però si veiem l'acumulat al 2007, cap de les tres categories ha augmentat el seu poder adquisitiu", explica el David.

D'altra banda la gran empresa ha fet créixer la bretxa respecte a les pimes, majoritàries entre el teixit empresarial. "Ha hagut un impacte que ve donat perquè les empreses grans tenen convenis propis i això el que fa és que es negocií per sobre dels convenis" afegeix. "D'altra banda, estem veient que en grans empreses hi ha dificultats per trobar professionals i això el que està fent és complicar de manera més ràpida aquelles posicions que són més tècniques", conclou el David Suárez.