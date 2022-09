El 70% de les persones amb migranya que comença un tractament preventiu oral no continua amb ell als 12 mesos

En aquest sentit, aquesta patologia provoca conseqüències a nivell social, familiar i professional, i planteja un important problema de salut pública. Aquesta malaltia té un elevat cost per al sistema nacional de salut per la necessitat de visites mèdiques, atenció a urgències i ingressos hospitalaris, sobretot en pacients amb episodis molt freqüent i de gran intensitat. Cap dels fàrmacs preventius clàssics orals disponibles a Espanya fins al 2019 no havia estat dissenyat específicament per a la migranya, la seva eficàcia és moderada i la majoria dels tractaments orals presenten problemes de tolerabilitat en un important nombre de pacients. Els tractaments actuals, anticossos monoclonals que actuen a la via del pèptid relacionat amb el gen de la calcitonina (CGRP), tenen l'avantatge que són molt ben tolerats a diferència dels preventius clàssics orals. És possible que amb els preventius orals el pacient oblidi preses de medicació i els fàrmacs no siguin tan eficaços. Si el tractament preventiu és eficaç, es redueix el nombre de dies de migranya i la seva intensitat, permetent que el pacient controli adequadament el dolor i en millori la qualitat de vida. Carles Aguilar parla amb el Dr. Antonio Ciudad, Responsable Metge de Neurociències de Lilly España.