30 años de historia egipcia en Barcelona

Este sábado 13 de abril Barcelona celebra un aniversario muy especial. Uno de sus grandes vectores culturales, el Museu Egipci, cumple 30 años. Y lo hace de una forma muy especial. El museo, impulsado por la Fundació Clos, abrirá sus misteriosas puertas al público este sábado, ofreciendo visitas gratuitas de la mano de sus responsables, todos ellos con formación en historia egipcia. Una de ellas es su directora, Maixaixa Taulé, que nos ofreció una visita muy especial que hemos contado en la sección de museos dentro de nuestro 'Històries de Barcelona'.

Tal y como nos contaba Taulé, "el museo siempre ha querido ser de la gente, de los barceloneses y barcelonesas. Porque realmente su carácter es social y sobretodo pedagógico. Ponemos especial énfasis en la pedagogía, la divulgación de la cultura egipcia, ya que hoy en día a nivel académico no es una civilización de la que se tenga mucho conocimiento".

De esta manera, en un recinto de tres niveles podemos descubrir "desde sarcófagos a objetos de rito pasando por objetos cotidianos, juguetes, utensilios, herramientas... También tenemos, claro, la sección dedicada a la escritura, a los jeroglíficos. Es una muestra de más de 1.200 piezas que explica la historia egipcia no cronológicamente sino desde los puntos más interesantes de esa sociedad, como los ritos, cómo entendían la vida y la muerte, la escritura... en definitiva, los aspectos más representativos de esa época".

Taulé añade que vale la pena descubrir los entresijos de la civilización egipcia "porque realmente es diferente a como la representan, por ejemplo, en el cine, donde aparte de ser todo más espectacular, está un poco alejado de lo que era en realidad. Por ejemplo, muchos de los niños y niñas que nos visitan se piensan que en la etapa egipcia había esclavos para todo, cuando para nada es así. No había esclavos. Lo que sí que se hacía es un intercambio donde los habitantes ofrecían mano de obra a cambio de otras cosas y en caso de no poder 'pagar' se compensaba con el trabajo en la obra pública, pero esclavos tal y como los entendemos no había".

Este y muchos más secretos de esa época los podréis conocer si visitáis el Museu Egipci de Barcelona. Si no podéis ir este sábado a celebrar su cumpleaños os recomendamos que paguéis los 13 euros que cuesta la entrada para sumergiros en el mundo de las pirámides, los jeroglíficos, los faraones y los sarcófagos.