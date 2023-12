18 de desembre: Dia de l'Esclerosi Múltiple

Cada 18 de desembre, a Espanya, es celebra el Dia de l'Esclerosi Múltiple. Una jornada on es pretén seguir donant visibilitat a una malaltia que afecta el sistema nerviós central, que pot afectar de diverses maneres, que és molt cruel, i per la que encara no s'ha trobat cap cura malgrat avançar en tractaments que aconsegueixen frenar la seva evolució. De la realitat actual que passen els malalts d'esclerosi múltiple, de les passes que s'ha fet en la investigació i també per fer una previsió de futur n'hem parlat amb la directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Masriera.