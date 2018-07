Un minut per a la lectura: 'Canta solo para mi'

L'autora ens transporta a una època i a una redacció, la del diari Hispano, carregada d'il·lusió, d'ideals i de la lluita per acabar amb la dictadura. Un escenari on no falta l'amor entre Muriel i Tanis, col·legues de professió. Malik, el fill de Muriel, intenta fer encaixar totes les peces de l'enigmàtica vida de la seva mare però sempre hi haurà per a ell una part misteriosa que no comprèn.

Nativel Preciado ha treballat a diferents mitjans de premsa, ràdio i televisió. Es va iniciar al desparegut diario Madrid. I amb totes les seves experiències va perfilant la seva novel·la. De l'Editorial Planeta, no et perdis aquest llibre que ret homenatge a tota una generació que va ser única per la seva força i les seves ganes de llibertat.