Un minut per a la lectura: 'El café de la luna'

Avui ens endinsem a 'El café de la luna' de María Dolores García Pastor . Un racó de la ciutat de Barcelona on s'entrellacen diferents vides. Les d'uns personatges ben peculiars, amb noms, cognoms, i amb una historia personal forta. Amb somnis i ilusions per complir. I tots amb un tret en comú: la força personal per fer-los realitat.

Amb una prosa senzilla, autèntica i carregada de sentiments i emocions l'autora ens transporta a una plaça emblemàtica de Barcelona: Sant Felip Neri. Alà s'ubica el cafè que dona títol al llibre. 'El café de la luna' és aquell espai on un pot ser tal i com és, sense cuirasses.

Per aquest cafè hi passen per esmorzar o prendre l'aperitiu diferents personatges: Demetrio, el florista de les Rambles; l'escriptor Libio San Juan; la Manuela, una dona gran; la jove Clara i també la mulata Berenice, que no deixa indiferent ningú. I tots aquests personatges pateixen perquè la Barcelona actual és esplèndida però viure-hi també comporta dificultats en alguns casos.

De l'editorial Alrevés, 'El café de la luna' de María Dolores García Pastor, desperta emocions a través d'uns personatges que seran gairebé com de la família.