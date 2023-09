LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Zona de Baixes Emissions: què és i com es prepara Lleida per a implantar-la

La ciutat de Lleida es prepara per a implantar la Zona de Baixes Emissions, amb obres d'adequació en diversos eixos centrals de la ciutat, carrils bici, col·locació de càmeres i amb els nous parquímetres. Tot i això encara no hi ha una data establerta perquè comenci a funcionar. A La Ciutat Lleida parlem amb l'ambientòleg Jordi Prats per saber què implica que hi hagi aquests espais definits i com s'està preparant Lleida per quan arribi el moment.