LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Turquia, el país que es mou entre la tradició i la modernitat

A La Ciutat Lleida continuem alçant el vol i viatjant arreu del planeta amb Joan Ramon Zaballos. Avui obrim una finestra al món per conèixer Turquia, un país que es mou entre la tradició i la modernitat amb ciutats com Istanbul que amb 14 milions de persones és la més poblada d'Europa i amb racons de platja com Antalya o l'increïble paisatge que es pot veure des dels globus que s'enlairen a Capadòcia.