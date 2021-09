LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Torna la Fira agrària de Sant Miquel, la primera gran fira presencial a Catalunya des de la pandèmia

La 67a Fira de Sant Miquel de Lleida serà el primer gran certamen firal que se celebra en format presencial a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. Mitjançant càmeres amb intel·ligència artificial es controlarà l'aforament i fluxos de persones, s'han millorat els sistemes de ventilació i hi haurà punts d'higienització i agents covid per tot el recinte. Al programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora, el director general de Fira de Lleida Oriol Oró ha explicat les principals novetats del certamen, on la tecnologia hi tindrà un paper rellevant.