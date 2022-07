LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Tailàndia, una destinació de platges paradisíaques, parcs naturals i grans monuments

Aquest juliol obrim una nova finestra al món, l'última d'aquesta temporada, per viatjar fins a Tailàndia, un país que no deixa a ningú indiferent per la seva versatilitat de paisatges, platges, cultura i tradicions. En parlem amb en Joan Ramon Zaballos que ens torna a acompanyar en aquest nou viatge.