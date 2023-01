LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Sri Lanka, un viatge per conèixer la llàgrima de l'Índia

Els viatges d'aquest mes de gener a La Ciutat Lleida ens porten fins a Sri Lanka, en companyia de Joan Ramon Zaballos. Obrim una Finestra al món per conèixer aquesta illa del sud de l'Índia, coneguda encara a dia d'avui com la llàgima de l'Índia, on es pot gaudir de paratges naturals, de platges idíl·liques i de parcs naturals, amb un gran patrimoni cultural.