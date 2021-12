LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Sílvia Hill, serveis de fisioteràpia amb valors solidaris

La Cèlia Bujaldón ens presenta avui la Sílvia Hill, que es fisioterapeuta i té un centre a Mollerussa. Aquest mes de desembre tenia previst un calendari d’activitats per celebrar l’aniversari del centre però la situació actual ha obligat a traslladar aquestes propostes al proper mes de gener. En conversa amb La Ciutat Lleida parla sobre els beneficis de la fisioteràpia en la pràctica de l’esport, sobretot per prevenir malalties i també explica el valor solidari que aporta, destinant una part del que els clients paguen al seu centre per a sessions de fisioteràpia per als usuaris de l’Associació Talma.