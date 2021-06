El Segre de Negre més internacional: homenatge a Patricia Highsmith i Premi Trajectòria per a Donna Leon

Actes per adaptats per a tots els públics són els que es preparen des d'aquest dijous i fins dissabte a la ciutat de Lleida en el marc del festival de novel·la negra i criminal El Segre de Negre, que arriba aquest any a la cinquena edició. Amb un marcat caràcter internacional, el festival lleidatà retrà homenatge a l'escriptora Patricia Highsmith en el centenari del seu naixement. Un homenatge que comença amb la imatge gràfica del festival i que segueix amb els títols de les taules rodones i presentacions que hi haurà durant els propers dies, a més de la presentació del llibre La cervesa de la Highsmtih.

Divendres, en el marc de la inauguració del festival, també es lliurarà el Premi Trajectòria El Segre de Negre a l'escriptora Donna Leon, que el rebrà virtualment. Autors de Lleida, d'altres punts de Catalunya i de les Balears participaran en els diferents actes, entre els quals una ruta literària i una activitat infantil. Ho ha explicat a La Ciutat Lleida, Eulàlia Pagès, directora de Pagès Editors.