LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Saturats de fotografies al mòbil? I si fem el salt a la càmera digital?

Des del moment que tenim un mòbil a la mà tots som fotògrafs però la realitat és que fem milers de fotografies per caputar-ho absolutament tot i des de multitud d'anglès i enquadraments i tenim la galeria del mòbil plena d'imatges que amb prou feines tornem a mirar. El mes de setembre, que sempre comporta nous propòsits, també ens pot servir per plantejar-nos passar a la càmera digital si realment ens agrada fer fotos i no volem que es perdin en la immensitat del mòbil. De tot plegat en parlem amb Toni Prim, que una temporada mes ens acompanya a La Ciutat Lleida.