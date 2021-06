Salvador Ribas: “Tenir les llums enceses amb la mateixa intensitat quan hi ha hagut el confinament nocturn és ridícul, s’ha deixat passar una oportunitat única”

Més de 200 experts d’una trentena de països participen en el congrés internacional Artificial Light at Night (ALAN 2021) que es celebra en línia al Parc Astronòmic del Montsec, amb un únic acte presencial que es farà a l’IEI de Lleida, la taula rodona “Llum a la nit, un problema no només d’astrònoms”, que des de diferents disciplines i àmbits de recerca posaran en comú les conseqüències de la contaminació lumínica per a la salut, l’impacte social o l’afectació de la il·luminació de les ciutats envers la flora i la fauna.

A La Ciutat Lleida en parlem amb Salvador Ribas, director científic del Parc Astronòmic del Montsec que explica que durant els mesos de confinament estricte, amb l’aturada generalitzada del planeta i després amb el confinament nocturn “s’ha desaprofitat una oportunitat única” i ha reconegut que “l’impacte ha estat molt petit, en la major part de territoris no s’han apagat les llums a la nit, malgrat el confinament nocturn i que no es podia sortir al carrer. No hi ha cap reducció en gairebé cap municipi espanyol i la llum que s’ha llençat a l’exterior ha estat la mateixa”.

[[H3:Desinterès en polítiques de sostenibilitat]]

Segons Ribas és ridícul que s’hagin mantingut els llums encesos a la nit i ha posat d’exemple altres països europeus on si s’ha reduït i s’ha pogut constatar la reducció. Segons Ribas, demostra un “desinterès total” per part de les administracions “que després s’omplen la boca amb polítiques de sostenibilitat”.