LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

El repte de l’hostaleria: a la recerca de treballadors i de conciliació

El sector de l’hostaleria de Lleida, i en general d’arreu de Catalunya, està tenint problemes per trobar personal de sala, cambrers i cambreres, per a treballar als establiments. “És molt difícil trobar personal qualificat i que tingui experiència professional perquè aquestes persones ja estan treballant”, explica a La Ciutat Lleida el xef Gabriel Jové. El problema no és nou però s’ha accentuat amb els dos anys de pandèmia i el fet que molts treballadors van canviar de sector arran del tancament de l’hostaleria. També cal sumar-hi les condicions laborals, no només de sou, sinó de conciliació familiar. Jové destaca la necessitat de millorar aquestes condicions i apel·la al respecte dels clients, perquè aquest engranatge de qualitat de vida també arribi als professionals de l’hostaleria: “No es pot anar a sopar a les 23h de la nit a un restaurant, tampoc un grup es pot presentar sense reserva o arribar mitja hora tard de l’hora acordada, tot això endarrereix la feina”.