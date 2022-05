LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Quin vestit de bany és el que més t'afavoreix?

Aquesta setmana a La Ciutat Lleida arriba un nou espai d'El Mirall amb l'assessora d'imatge Jessica Sedeño que avui ens parla sobre els vestits de bany, tant de dona com d'home, que començarem a veure als aparadors per gaudir de la platja i la piscina aquest estiu. Un ventall molt ampli de possibilitats per afavorir a tothom.