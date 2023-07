LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Quin futur volem per al Pirineu? Reflexions transversals en el marc de les Jornades per a l'excel·lència d'Esterri d'Àneu

Esterri d’Àneu celebrarà els dies 6 i 7 d’octubre la desena edició de Jornades per a l’excel·lencia, que aquest any proposen una reflexió transversal sobre el futur del Pirineu. Sota el títol Quin futur volem per al Pirineu, Estratègies per a un desenvolupament sostenible dels territoris de muntanya, diversos experts analitzaran aspectes com el creixement sostenible, el canvi climàtic o l'arrelament al territori amb un programa que interpel·la escolars, joves i professionals. A La CiutatLleida n'hem estat parlant amb Jesús Montoliu, president de l'Associació de les Jornades per a l'Excel·lència.