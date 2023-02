LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Què hem de saber per entendre les factures de llum i gas

La complexitat de les factures de subministraments com la llum i el gas és tan gran que molts consumidors han renunciat a entendre-les. Segons dades de l'OCU només un 11% dels ciutadans entén perfectament quins són els conceptes que paguen cada mes. En un moment en què ens parlen del topall del preu del gas, de tarifes del mercat regular o lliure o de l'excepció ibèrica, el que fem a La Ciutat Lleida és parlar-ne amb l'ambientòleg Jordi Prats per saber com entendre les factures.