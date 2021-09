LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

A punt la 40a edició de FiraTàrrega que malgrat les restriccions, aquest any vol "Habitar l'espai"

Aquest setembre es commemoren les 40 edicions de FiraTàrrega amb un total de 57 propostes artístiques, 24 de les quals precedeixen del programa de Suport a la Creació, i 17 són estrenes. Des d'aquest dijous i fins diumenge tindrà lloc una edició que en aquesta ocasió continuarà sent "estraordinària", segons ha explicat a La Ciutat Lleida la directora artística Anna Giribet: "Es reprèn l'activitat presencial però l'edició encara ve marcada per les restriccions, tots els espectacles són de pagament i és necessari planificar-se bé, consultar la programació i reservar perquè ningú s'emporti cap decepció". De les prop de 24.000 entrades que hi ha a la venda ja se n'han venut més de la meitat. Com a leitmotiv aquest any FiraTàrrega s'ha proposat "Habitar l'espai", un lema que pren tot el seu sentit en una convocatòria que recupera espais públics, tot i les restriccions.