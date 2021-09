ENTREVISTA A LA CIUTAT LLEIDA AL PAER EN CAP DE LA PAERIA, MIQUEL PUEYO

Pueyo es mostra a favor de reobrir l'oci nocturn per reduir els botellons i del certficat covid per a la restauració

Comença el curs polític i a Lleida ho fa superant l'equador del mandat. Queda menys pel maig de 2023 i es comença a notar en l'ambient. A la ciutat de Lleida arrenca un curs en què el govern municipal passa de tripartit a binomi. En parlem a La Ciutat Lleida amb el paer en cap Miquel Pueyo, que també es marca com a repte la recuperació econòmica en el context pandèmia. I precisament en aquest context i amb l'inici del curs escolar, també han tornat els botellons a la canalització del riu Segre, al barri de Cappont. Només dimarts a la nit, la Guàrdia Urbana va imposar 27 sancions per consum d'alcohol a la via pública i en opinió de Pueyo, "la reobertura de l'oci nocturn atenuaria, en part, la tendència a l'alça dels botellons". També s'ha mostrat partidari de "poder demanar el certificat covid per entrar a un resntaruant", unes mesures que afirma, "donarien oxigen a la restauració i l'oci nocturn".