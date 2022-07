Pedres de la mida d'un ou al nord-oest del Segrià malmeten cultius de fruita dolça

Una pedregada ha afectat aquest vespre poblacions de la zona nord-oest de la comarca del Segrià i ha malmès cultius de fruita dolça, tant de pinyol com de llavor, segons han explicat des d'Asaja Lleida. La tempesta, procedent de la Franja de Ponent, ha arribat al Segrià cap a quarts de vuit del vespre i en el seu pas ha deixat pedra en poblacions com ara Almacelles o el Pla de la Font. Posteriorment, s'ha dirigit cap a la Noguera on s'ha acabat dissolent. En el cas d'Almacelles han caigut pedres de la mida d'un ou. Una estona abans, una altra tempesta d'aigua i pedra també ha afectat la localitat d'Aitona i, en aquest cas, ha avançat en direcció a Llardecans, segons han indicat des d'Asaja.