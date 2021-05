Lo Pau de Ponts i Miquel Montoro s'uneixen en un cant reivindicatiu a l'autenticitat i el món rural, en l'avançament del primer disc de l'artista lleidatà

Lo Pau de Ponts tornarà aquest estiu als escenaris i ho farà per combinar les seves versions amb les cançons del primer disc que es publicarà el proper mes de juny. Un disc que tal com indica el seu títol ja és tota una declaració d'intencions: "Ojo, que ja hai arribat!". Segons ha avançat al programa La Ciutat Lleida, el disc té un total de 10 cançons, algunes de les quals ja estaven fetes abans del confinament, quan va fer una estada a Sudamèrica i d'altres que van sorgir en ple confinament: "Es podrà distingir perfectament quines són les d'abans del confinament i les que vaig fer després", ha explicat. L'estil que el caracteritza estarà ben present al disc, on segons diu "és molt variat: hi ha ranxera, tocs caribenys i fins i tot compto amb la col·laboració d'un raper".

Amistat amb Miquel Montoro

La relació entre lo Pau de Ponts i Miquel Montoro va començar al maig del 2018 amb la gravació del videoclip "Fora Vila". Des de llavors han mantingut la relació d'amistat que continua ara amb la col·laboració del mallorquí en aquest nou videoclip que serveix d'avançament del primer disc de l'artista lleidatà. "Sigues Tu", un cant a l'autenticitat, la reivindicació del món rural i la satisfacció de sentir-se bé amb un mateix i orgullós de ser d'allà on és.