LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

La Paeria i una desena d'entitats coorganitzen el programa d'activitats de Lleida Jove per al curs 21/22

La Paeria i una desena d’entitats de la ciutat han col·laborat per presentar la nova proposta d’activitats de Lleida Jove per aquest curs 2021/2022, una agenda que es presenta precisament com un curs escolar, a més de tenir-ne una altra que es concentrarà en la programació d’estiu. Parlem avui a La Ciutat Lleida amb Noemí Cierco, tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Lleida. També amb Carles Pedra, que ens parla del taller "Ser youtuber" i Miquel Gimeno, president d'Osmon que ens explicarà les activitats que faran amb Lleida Jove.