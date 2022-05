LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Núria Codina, una esportista totterreny

Aquesta setmana la Cèlia Bujaldón entrevista Núria Codina, una esportista lleidatana feta a sí mateixa, amb multitud de reptes per endavant que ha anat assolint a mesura que se'ls ha plantejat. A més a més, el passat divendres l'Ajuntament de Lleida li concedia una de les medalles al Mèrit Esportiu, com a referent en la seva disciplina esportiva i com a exemple per a infants i joves en l'esport femení.