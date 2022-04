SANT JORDI 2022

La novel·la inèdita de Manuel de Pedrolo entre les novetats destacades de l'editorial Fonoll

L'editorial Fonoll de Juneda combina un any més les novetats literàries amb el fons de catàleg per a l'edició del Sant Jordi d'aquest any. A La Ciutat Lleida entrevitem la coordinadora editorial de Fonoll Anna Pérez que ens parla de com encaren la Diada de Sant Jordi, amb la novel·la inèdita de Manuel de Pedrolo 'Visita a la senyora Soler' com a principal novetat. D estaca també 'El silenci de l’angle. Guillem Viladot o el desfici pel jo', de Teresa Ibars, 'Un món nou', d’Eduard Bagur; 'Guanyem amb la llengua. El català durant el franquisme', d’Elena Yeste Piquer i 'Utøya', de Carla Marc, entre altres.